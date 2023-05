Nach dem wütenden Abgang von Patrick (33) aus Baden-Württemberg verblieb nur noch ein Kandidat auf dem Hof der Eberndorferin Katrin Lach (34), die bei "Bauer sucht Frau International" bei RTL versucht, einen passenden Partner zu finden. "Wir verstehen uns gut, zurzeit noch eher auf freundschaftlicher Basis", sagte Lach. Immerhin hatte sie schon so viel Vertrauen in "ihren Schweizer", dass sie ihn mit ihrem treuen Gefährt fahren ließ. "Das ist schon ein Vertrauensbeweis", meinte Marc (29), als er den Traktor startete. Die Landwirtin setzte sich sogar neben ihn - auch wenn es etwas eng war. "Hauptsache, wir kippen nicht um", meinte sie.

Die Traktorfahrt © RTL

Auf der Jagd

Nach der Traktorfahrt und dem Reparieren des Zauns, wollte Lach wissen, wie der Schweizer "mit unerzogenen Jungponys" umgehen kann. "Du musst es einfühlsam machen", gab Lach einen Tipp. Und nach ein paar Fehlversuchen gelang es Marc tatsächlich eines ihrer Jungponys einzufangen. "Er macht alles richtig. Es ist sehr lustig mit ihm, so ungezwungen", sagte Lach.

Marc und Katrin mit ihrem Käsefondue © RTL

Warme Überraschung

Am Abend sorgte der Schweizer noch für strahlende Augen bei der Eberndorferin. Er überraschte sie mit einem Käsefondue, eine Spezialität aus seiner Heimat. "Jede Frau steht auf Überraschungen, vor allem, wenn sie von Herzen kommen. Ich kann mich nicht erinnern, wann jemand so etwas für mich das letzte Mal gemacht hat", sagte Lach, die auch anmerkte, dass Marc "von Minute zu Minute frecher werde". Etwas, dass der 34-Jährigen aber gefällt. Auch Marc findet Gefallen an Lach. "Mit ihr könnte es schon passen. Es harmoniert immer besser zwischen uns."

Gut funktionierte auch das "Baumfällen", besser gesagt das Schneiden von ein paar Ästen, die Lach während ihrer Arbeit in der Pferdekoppel immer wieder störten. "Ich finde es super, wenn der Mann ordentlich anpackt", sagte sie.

Beim Glamping © RTL

Zeit zu zweit

Aber auch Katrin Lach überraschte ihren Bewerber mit einem Ausflug. Sie fuhr mit ihm zum Glamping, nur 20 Minuten mit dem Auto von ihr zu Hause entfernt. "Es ist wichtig, neben der Arbeit, auch abzuschalten", sagte Lach, die ein "im gemeinsamen Bett schlafen" ablehnte. "Das wäre zu früh." Gemeinsam ging es für die beiden aber in den Whirlpool. Das, was beide sahen, fand großen Zuspruch. "Ich habe wirklich Interesse, ihn näher kennenzulernen", sagte Lach.

Die Hofwoche neigte sich langsam dem Ende. "Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg", meinte Marc. Als sie fragte, wie er sie finde, antwortete er ganz kurz und knapp: "Ja, passt." Zum Abschluss gab es noch ein flottes Tänzchen - zumindest den Versuch dazu. "Ich habe zwei linke Füße", sagte Marc. Beide hatten aber sichtlich Spaß und warfen sich den oder anderen "heißeren Blick" zu und waren sich einig, dass sie "gut harmonieren".

Gemeinsames Frühstück © RTL

Zum dritten Mal

Die Grafikdesignerin ist die einzige Landwirtin der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" bei RTL. Neben ihr suchen noch sieben Landwirte ihr Liebesglück. Sie leben in Namibia, Spanien, Australien, Italien, Südafrika, Argentinien oder wie Lach in Österreich. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils montags und dienstags um 20.15 Uhr. Lach sucht übrigens zum dritten Mal im TV nach der großen Liebe. Nach zwei Versuchen bei "Bauer sucht Frau" auf ATV versucht sie ihr Glück nun bei RTL.