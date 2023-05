Die Völkermarkter Ortschaft Haimburg bezieht ihr Trinkwasser von Quellen am Haimburgerberg (Gemeinde Diex). Beim Unwetter am Sonntag wurde dort eine jener Quellen durch einen Erdrutsch in Mitleidenschaft gezogen. "Eine Quelle mit einer sehr hohen Schüttung musste abgeschaltet werden. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagt Josef Lobnig, der seit über 20 Jahren Obmann der Wassergenossenschaft Haimburg mit rund 130 Mitgliedern ist.