2009 wurde für die Straße auf den Hochobir eine Maut eingeführt. Wenn man mit dem Auto bis zur Eisenkappler Hütte fahren wollte, hat man in der Vergangenheit 6 Euro Maut bezahlt. In der Gemeinderatssitzung in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela Ende April wurde die Maut erstmals erhöht - und zwar um 2 Euro auf 8 Euro. Davon ausgenommen sind die rund 2200 Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde selbst, sie zahlen ab sofort 4 Euro Maut. Doch wie soll der Automat erkennen, ob der Autofahrer ein Einheimischer ist oder nicht? "Für alle Einheimischen liegen ab jetzt Jetons mit dem reduzierten Preis im Gemeindeamt auf, mit diesen können sie dann am Schranken bezahlen", erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ).