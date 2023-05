Am Sonntag gegen 2.30 Uhr reiste ein bislang unbekannter Mann mit einem PKW am Grenzübergang Seebergsattel im Bezirk Völkermarkt nach Österreich ein. Dort wurde er von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert.

"Noch während der Kontrolle stieg der Mann aus dem Fahrzeug und flüchtete zurück auf slowenisches Staatsgebiet und verschwand dort in der Dunkelheit", heißt es im Bericht der Polizei. Bald war klar, warum. Bei der Durchsuchung des in Slowenien zugelassenen PKW fanden die Polizisten in einem Plastiksack hinter dem Beifahrersitz 5,5 kg Cannabiskraut. Dieses war in zehn vakuumierten Säcken zur je 550 Gramm abgepackt.

Weitere Erhebungen betreffend des Zulassungsbesitzers und der geflüchteten Person werden von der Polizei Kranj in Slowenien durchgeführt.