"Nein, dazu will ich nichts sagen. Wir alle hoffen, dass die Polizei den Mörder endlich findet", sagt ein älterer Mann im Vorbeigehen. Keiner in der Kärntner Ortschaft Edling will öffentlich über das Thema sprechen. Verständlich. Das "Thema" ist ein Mord, ein Mord an einer von ihnen. Schlimm genug. Ebenso schlimm ist der Umstand, dass möglicherweise der oder die Mörder unter den 180 Bewohnern des Ortes leben.