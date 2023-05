Zu viel "getankt" hat am Mittwoch eine 30 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Die junge Lenkerin verursachte am Nachmittag im betrunkenen Zustand einen Unfall. Kurz nach 14 Uhr war sie auf einer Gemeindestraße in Eberndorf mit ihrem Pkw unterwegs. Vor dem Ortsgebiet von Mökriach "versäumte" sie eine Rechtskurve und prallte frontal gegen einen Baum.

Die 30-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte sie in das Klinikum Klagenfurt ein. "Ein vor Ort durchgeführter Alkomatentest ergab eine mittelschwere Alkoholisierung", heißt es vonseiten der Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden. Im Einsatz stand auch die FF Eberndorf.