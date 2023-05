Der gebürtige Oberkärntner Sigi Kulterer lebt seit über 20 Jahren in der Gemeinde Ruden. Zuerst wohnte und arbeitete der bildende Künstler im Schloss Lippitzbach, seit über zehn Jahren lebt er mit seiner Frau Erika in St. Nikolai, wo sich in seinem Haus auch sein Atelier befindet.