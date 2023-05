Den Verkauf des letzten freien Grundstücks im Gewerbepark beschlossen die Mandatarinnen und Mandatare in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 27. April in Ruden. Eine Fläche von rund 6800 Quadratmetern hat die Gemeinde um 13 Euro pro Quadratmeter an die Firma Installationstechnik Jauernig aus dem Granitztal verkauft, die in Ruden eine neue Betriebsstätte errichten möchte. Derzeit werde laut Bürgermeister Rudolf Skorjanz (SPÖ) geplant, auch einige neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Es ist das achte Unternehmen, das sich im Gewerbepark ansiedelt, außerdem befinden sich noch der Bauhof und der Recyclinghof der Gemeinde auf dem Areal. "Wir sind sehr froh, dass der Gewerbepark nun voll besetzt ist, und werden uns um eine Flächenerweiterung bemühen", erklärt Skorjanz.