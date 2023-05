Das erste Kennenlernen mit ihren Bewerbern hat Katrin Lach (34) aus Eberndorf bereits hinter sich. Mit Patrick (33) aus Baden-Württemberg und Marc (29) aus der Schweiz habe sie "zwei sehr sympathische Männer auf ihrem Hof". Ausgesucht hat sie ihre Favoriten gemeinsam mit Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau International" bei RTL. Sie kam auf Lachs Hof mit einer Handvoll Briefen an. Dort lebt die Grafikdesignerin mit 20 Zuchtstuten und Hengsten. "Ich habe auch vier Katzen. Diese können aber den Mann nicht ersetzen", sagte Lach, die Männer gerne in Lederhosen sieht. Sie selbst trägt nämlich gerne Tracht.

"Eine Naturgewalt"

"Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mich nach einem Partner sehne und eine Familie gründen möchte", so Lach, die schon beim Kennenlernen spezielle Fragen stellte. So wollte sie gleich vorweg wissen, ob die beiden Männer ihre Heimat für sie verlassen würden. Auch ihren Kinderwunsch offenbarte sie gleich zu Beginn bei einem Glas Sekt in der Frühstückspension ihrer Mutter. "Sie ist schon eine Naturgewalt und haut einen nach dem anderen raus", sagte Patrick. Sowohl er als auch Marc waren von dem Begrüßungsgeschenk sehr angetan. Neben einer selbst gemachten Marmelade, einem Hufeisen und Ziegenkäse gab es als Draufgabe noch ein selbst geschriebenes Gedicht.

Das Kennenlernen © RTL

Das erste Spielzeug

Die "ersten Prüfungen" ließen aber nicht lange auf sich warten. Als Erstes mussten die Kandidaten körperlichen Einsatz beim Futter holen für Lachs Mini-Shetlandponys zeigen. Patrick passierte hier ein kleines Missgeschick. "So greift man einen Heuballen nicht an. Dann wird er kaputt", sagte Lach mit einem Lächeln, die den beiden zeigte, dass sie auch ihren Traktor gut unter Kontrolle hat.

"Sie sagt schon, wo es lang geht", sagte Marc, der beim "zweiten Test" gut punkten konnte. Hier mussten die Männer ihre Katzenliebe unter Beweis stellen. Jeweils mit einem Spielzeug ausgerüstet, ging es ans Spielen - nicht mit Lach, sondern mit ihren Katzen. Die verlorenen Haare wurden gleich im Anschluss entfernt. "Ein Mann muss mich mit Fusselroller nehmen. Ich mag es sauber", sagte Lach.

Mit den Katzen können die Männer schon Mal spielen © RTL

Das erste Einzelgespräch

Am ersten Morgen gab es das erste Einzelgespräch für Patrick mit der 34-Jährigen. Beim Säubern der Pferdekoppel bekundete er ihr sein Interesse. Sie wies ihn darauf hin, dass "er mehr die Initiative ergreifen sollte". Im Anschluss besuchten alle drei einen Ziegenhof, der von Freunden der Bäuerin betrieben wird. Zu lachen hatten sie genug, bei der Kostprobe der selbst zubereiteten Ziegentopfenvariationen verschlug es allen die Sprache, nachdem sie Patricks Kreation probiert hatten. Diese fiel doch zu scharf aus, weil er Curry statt Chili erwischte. Marc hingegen traf den Geschmack von Lach. "Du kannst gleich einziehen", sagte sie mit einem Lachen.

Im Einzelgespräch mit Marc wurde schon ein wenig geflirtet. Der Schweizer trug die Bäuerin zwar "noch" nicht auf Händen, chauffierte sie aber mit der Scheibtruhe umher. "Ich hoffe, sie ist auch zu den Männern so lieb, wie zu den Tieren", sagte er.

Alle drei am Ziegenhof © RTL

Starke Männer

Beim Zaun anbringen machte sich der erste Konkurrenzkampf bemerkbar. Sowohl Patrick als auch Marc wollte zeigen, wie "männlich und stark sie sind". "Zum Glück ist niemandem etwas passiert", sagte Lach. Patrick hingegen war von Marcs Sprüchen schon etwas genervt. Beim Zubereiten von Zuckerwatte kamen Kindheitserinnerungen hoch. Etwas besser angestellt hat sich aber Marc. Patrick war doch ein wenig unbeholfen. "Ich werde eine Nacht darüber schlafen und mein Bauchgefühl entscheiden lassen. Ich mag schon einen Mann, der auch die Führung übernimmt", sagte Lach.

Wütender Abschied

Nach der Zeit zu dritt "trennte" sich Lach von einem Bewerber. "Ich muss eine Entscheidung treffen", sagte Lach. Am Ende entschied sie sich für den Schweizer Marc. "Bei dir ist mehr Spaß dahinter. Ich freue mich auf die gemeinsamen Tage", sagte sie. Patrick nahm die Entscheidung alles andere als gut auf. Er verließ wütend den Raum. "Es war schon hart. Ich möchte nur noch heim." Eine Umarmung zum Abschied gab es dann dennoch. Ein Happy End wünschte er den beiden aber nicht.

Zum dritten Mal

Die Grafikdesignerin ist die einzige Landwirtin bei der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" bei RTL. Neben ihr suchen noch sieben Landwirte ihr Liebesglück. Sie leben in Namibia, Spanien, Australien, Italien, Südafrika, Argentinien oder wie Lach in Österreich. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils montags und dienstags um 20.15 Uhr. Lach sucht übrigens zum dritten Mal im TV nach der großen Liebe. Nach zwei Versuchen bei "Bauer sucht Frau" auf ATV versucht sie ihr Glück nun bei RTL.