"Wir haben viele Indizien, die alle auf den Angeklagten deuten", sagte Staatsanwältin Sandra Agnoli im spektakulären Mordprozess am Landesgericht Klagenfurt am Dienstag. 14 Jahre nach der Tat steht dort ein Marokkaner (49) vor Gericht. Dem in Italien lebenden Mann wirft die Staatsanwaltschaft Klagenfurt vor, 2008 bei Völkermarkt eine Italienerin, mit der er ein längeres Verhältnis gehabt habe, vorsätzlich getötet zu haben.

Staatsanwältin Sandra Agnoli sprach am ersten Prozesstag angesichts der heftigen Gewalt bei der Tat im Anklagevortrag von einem sogenannten "Overkill" und meinte: "Es war eindeutig eine Beziehungstat." Der Angeklagte habe alles getan, um die Identität der Toten zu verschleiern, weil der Verdacht zuerst auf ihn gefallen wäre, meinte die Anklägerin. Um Spuren zu verwischen, soll der Angeklagte den Leichnam mit Brandbeschleuniger angezündet haben. Identifiziert wurde die tote Frau erst Jahre später. Sichergestellte Spuren von Sperma rückten 2022 den nun angeklagten 49-Jährigen in den Fokus der Ermittlungen.

Zehn Vorstrafen

Der Mann wollte anfangs das spätere Opfer gar nicht gekannt haben. Dann gab er an, zur fraglichen Zeit in Spanien gewesen zu sein. Der Verteidiger des Angeklagten, Nikolaus Rast, beteuert im Landesgericht sein Mandant sei unschuldig: "Er ist sicher kein guter Mensch, aber er ist kein Mörder." Der Angeklagte hat zehn Vorstrafen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sieht der Wiener Anwalt allerdings auf wackeligen Beinen: "Alles im Reich der Fantasie, eine Wunschvorstellung."

"Einseitiges Ermittlungsverfahren"

Der Verteidiger kritisiert das gesamte Ermittlungsverfahren gegen seinen Mandanten als einseitig und nicht objektiv. Das Opfer habe sich mit der Spielmafia angelegt. Die Anklage stützt sich auf Spermaspuren, welche laut Staatsanwaltschaft bei einer lebenden Frau maximal 24 Stunden lang nachgewiesen werden können. Rast bringt im Landesgericht ein Gegengutachten ein, dass Sperma auch Tage später nachgewiesen werden kann. Der Verteidiger will damit belegen, dass der sexuelle Kontakt lange vor dem Mord an der Frau passiert sei. Die DNA-Spur passe zwar zu seinem Klienten, es sei aber keine richtige Beziehung gewesen. Sein Mandant habe die Frau immer wieder getroffen, um mit ihr sexuell zu verkehren. Deshalb habe er nach ihrem Verschwinden auch nicht nach ihr gesucht.

Der Angeklagte verweigert seit Prozessbeginn im Gerichtssaal in Klagenfurt die Aussage, alles was er sagt ist, er sei unschuldig.

Die Anklageschrift

Der Marokkaner soll laut Anklage im Oktober 2008 in Völkermarkt die damals 49 Jahre alte Italienerin Anna Todde vorsätzlich getötet haben. Er soll ihr mehrfach heftig gegen den Kopf geschlagen, sie gewürgt und letztlich mit einer Waffe dreimal in den Brustkorb und einmal in den Kopf geschossen haben. Erst im vergangenen Jahr führte ein DNA-Treffer zu dem in Italien wegen Drogendelikten inhaftierten Angeklagten. Mit Spannung wird die Aussage des Mordverdächtigen erwartet: Er wies bisher alle Vorwürfe zurück.

Der Mord an Anna Todde könnte jetzt geklärt werden © KK

Rasende Eifersucht?

Die Anklage stützt sich auf Indizien, wie etwa die beim Opfer sichergestellte DNA des Mannes. Aber auch Erkenntnisse aus den jahrelangen Umfeldermittlungen der Mordgruppe des Landeskriminalamtes in Italien sollen den Tatverdacht gegen den Marokkaner erhärtet haben. Ebenso die Aussage der Schwester von Anna Todde. Die Frau konnte den Marokkaner als jenen Mann identifizieren, mit welchem ihre Schwester eine On-off-Beziehung hatte. Sie gab an, dass sich ihre Schwester von ihm trennen wollte. Als Grund dafür habe sie seine rasende Eifersucht genannt.

Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richterin Sabine Götz ist für Dienstag und Mittwoch anberaumt. Wird der Verdächtige wegen Mordes verurteilt, droht ihm in Österreich eine lebenslange Haftstrafe.