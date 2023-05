Wird man dem Angeklagten nach über 14 Jahren einen Mord nachweisen können? Am Dienstag beginnt am Landesgericht Klagenfurt ein spektakulärer Geschworenenprozess. Ein 49 Jahre alter Marokkaner soll laut Anklage im Oktober 2008 in Völkermarkt die damals 49 Jahre alte Italienerin Anna Todde vorsätzlich getötet haben. Er soll ihr mehrfach heftig gegen den Kopf geschlagen, sie gewürgt und letztlich mit einer Waffe dreimal in den Brustkorb und einmal in den Kopf geschossen haben. Erst im vergangenen Jahr führte ein DNA-Treffer zu dem in Italien wegen Drogendelikten inhaftierten Angeklagten. Mit Spannung wird die Aussage des Mordverdächtigen erwartet: Er wies bisher alle Vorwürfe zurück.