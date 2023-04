Lilihill dementiert Pläne am Klopeiner See: "Es gibt aktuell kein Projekt"

Grafiken für ein Großprojekt der Lilihill Gruppe am Klopeiner See sorgen für Verwirrung. Investitionen von 400 Millionen Euro in Wellness-Oase, Unterwasserrestaurant und Co. standen vor eineinhalb Jahren im Raum. "Es gibt aktuell kein Projekt", sagt das Unternehmen jetzt.