Wenige Tage vor dem endgültigen Ende der Lebzelterei Stöckl in Bleiburg/Pliberk ist es schwierig, mit Gottfried Stöckl (62) in Ruhe ein Gespräch zu führen. Wir sitzen im an das Geschäft angrenzende Kaffeehaus mit der legendären Einrichtung aus den 1950er-Jahren, sein Handy läutet im Minutentakt. Kundinnen und Kunden wollen sich noch die letzten Lebkuchen sichern. Dazwischen piepst auch noch ein Timer, mit dem Stöckl die Backzeit für seine Lebkuchen im Auge behält. "Zum Schluss schoppt sich alles zusammen", sagt er, ehe er kurz in der Backstube verschwindet.