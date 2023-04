Ein Grazer (40) war am Donnerstag gegen 8.30 Uhr mit Abbauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Aich (Gemeinde Bleiburg) beschäftigt. Die aus Eisen bestehende Brücke wird derzeit in Teile zerschnitten und zum Abtransport vorbereitet. Das Zerschneiden erfolgt mittels Autogenschweißgeräten.

Als der Angestellte einen Teil der alten Brücke mittels Schweißgerät durchtrennen wollte, platzte unmittelbar nach dem Brenner – vermutlich wegen eines technischen Gebrechens – der Sauerstoffschlauch. Dadurch kam es zu einer Explosion, wobei der Angestellte schwere Verbrennungen erlitt.

Der Mann wurde von der Rettung Bleiburg sowie vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen.