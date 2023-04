Eine erste kommunale Wirtschafts- und Gewerbemesse soll es im Juni am Kirchplatz in Eberndorf/Dobrla vas geben. Das plant die seit 2021 bestehende Marktgemeinschaft Eberndorf. Eine Einladung zur Teilnahme erhielten bereits alle Wirtschaftstreibenden, die im Gemeindegebiet einen Betriebsstandort haben, sowie alle in der Gemeinde ansässigen Vereine und Institutionen. "Erste Anmeldungen haben wir bereits erhalten, bei 15 bis 20 Teilnehmern findet die Messe statt. Je nach Anzahl der Teilnehmer dann entweder am Kirchplatz oder am Vorplatz des Rüsthauses", erklärt Obmann Martin Jegart.

Gespräche und Konzept

Vorerst ist der 3. Juni als Termin anberaumt, es soll mit allen Interessenten gemeinsam aber noch Gespräche über genauen Termin und ein detailliertes Konzept geben. "Manche haben Interesse bekundet, sind am 3. Juni aber schon verplant", sagt Jegart. Ziel der ersten Eberndorfer Wirtschafts- und Gewerbemesse sei es, "der Gemeindebevölkerung das überaus vielfältige Angebot in der Gemeinde selbst vor Augen zu führen und nach Möglichkeit Kaufkraftabflüsse in andere Regionen zu vermeiden".

Für die Messe anmelden können sich Eberndorfer Betriebe noch bis zum 5. Mai bei Martin Jegart unter martin.jegart@aon.at oder 0664/435 36 35.