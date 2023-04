Die Polizeiinspektion (PI) Griffen ermittelt wegen einer möglichen Tierquälerei und ersucht die Bevölkerung um Mithilfe. In der Kirchgasse in Griffen haben mehrere Kinder und deren Eltern mit Zustimmung des Hausbesitzers eine Futterstelle für Katzen errichtet, die sich im Bereich eines unbewohnten Hauses befindet.

Diese Futterstelle wurde in der Vergangenheit schon mehrmals mutwillig von Unbekannten zerstört. Am Mittwoch konnten in der Futterstelle Körner, die in der Form und Farbe Ratten- oder Mäusegiftkörnern ähnlich sind, gefunden werden.

Ob dadurch ein Tier zu Schaden gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden von der Polizeiinspektion Griffen unter der Telefonnummer 059 133 2149 entgegengenommen.