"Das Platzl" nennt Unternehmer Mario Schwagerle sein neues Kaffeehaus, das er bereits im Herbst des Vorjahres am Schalleweg 2 in Tainach bei Völkermarkt eröffnen wollte. Trotz Baubewilligung wird über ein halbes Jahr später auf dem als Dorfgebiet gewidmeten Grundstück – in unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Gasthaus – noch immer nicht gebaut. Beim Landesverwaltungsgericht anhängige Beschwerden von Anrainern verzögern die Errichtung des Kaffeehauses mit zwei Geschäftslokalen in Modulbauweise.