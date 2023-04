Durch den Bau des Kraftwerks Annabrücke ist in den 1970er-Jahren in der Gemeinde Gallizien der Linsendorfer See – auch Linsendorfer Schleife genannt – entstanden, in den der kleine Ort Linsendorf quasi wie auf einer Halbinsel hineinragt. Der idyllisch gelegene See gilt als Bade-Geheimtipp im Sommer und ist auch ein Paradies für bestimmte Pflanzen und Tiere. Vor wenigen Jahren entstanden auf dieser Halbinsel acht Holzbungalows, die nach der Fertigstellung zum Teil verkauft wurden und/oder für Urlaubszwecke vermietet werden. Nun sollen acht weitere Bungalows gebaut werden und dafür wurden in der Gemeinderatssitzung am 27. April rund 5200 Quadratmeter Fläche von "Grünland – Land- und Forstwirtschaft" in "Bauland – Dorfgebiet – Sonderwidmung – Freizeitwohnsitz" umgewidmet - trotz Einwänden der Anrainer. In diesem Zusammenhang wurden noch Flächen für Carport, Verkehrsflächen und eine Grüngürtelschutzzone umgewidmet. Die Flächen befinden sich in Privatbesitz.