Iris Pucher wurde 1972 in Ankum (Landkreis Osnabrück, Deutschland) geboren und wuchs auf einem Bauernhof in Bokel auf, wo sie ihre Liebe zu den Pferden entdeckte. Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre zur Pferdewirtin und konnte in dieser Zeit große Erfolge im Dressursport feiern.