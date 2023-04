In der neuen ProSieben-Show "Die Unschlagbaren" (Sonntag, 20.15 Uhr) sollen Promis an ihre Grenzen gehen. Dabei treten pro Folge je drei von ihnen gegen ihre Herausforderer an. In der ersten Ausgabe stellten sich Moderatorin Amira Pocher, Tanz-Juror Joachim Llambi, und Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki den Aufgaben.

Am 23. April "spielte" beispielsweise Oliver Pocher, Mann von Amira Pocher, mit dem Feuer. Er wurde regelrecht angezündet. Aber auch Wayne Carpendale musste in schwindliger Höhe seine Schminkkünste beweisen. Thore Schölermann, Moderator der Castingshow "The Voice of Germany", musste nach einem Trinkspiel, recht angetrunken, einen "James Bond"-Trailer drehen.

Weitere Folgen sind bereits abgedreht. Nach den Pochers wartet auch auf Larissa Marolt aus St. Kanzian eine Herausforderung, mit der sie nicht rechnet. Sie taucht auf den Philippinnen. Mehr wird von dem Sender nicht verraten. Ausgestrahlt wird die Folge laut Homepage des Senders am 7. Mai um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Kocht mit ihrer Mutter

Am 14. Mai teilt sich Larissa Marolt die Kamera mit ihrer Mutter Elke Marolt. Gemeinsam steigen sie bei "Grill den Henssler" auf VOX in den Kochring. Am 22. Oktober war Larissa Marolt auch bei den "RTL Wasserspielen" zu sehen. Heuer Anfang Februar hatte sie eine kurze Rolle bei "Herzlich willkommen im Hotel Mondial" auf ZDF. Sie spielte die erfolgreiche Fitness-Influencerin Anni Sander. Marolt spielte auch bei der deutschen Telenovela "Sturm der Liebe" eine junge Ärztin und war auch Gaststar bei der bekannten RTL-Kultserie "Unter uns". 2022 holte sie sich auf Puls 4 auch den Sieg bei der "EM im Fangen." Beruflich ist Marolt auch ein bisschen Hotelchefin - im Resort ihrer Familie am Klopeiner See.

