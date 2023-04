Asia, Thai, American Burger, Gekochtes, Gegrilltes, Vegetarisches, Süßes, Heimisches und vieles mehr: Das "European Streetfood Festival" war 2022 erstmals in der Bezirkshauptstadt Völkermarkt zu Gast. Am 29. und 30. April legt es erneut einen Zwischenstopp am Völkermarkter Hauptplatz ein. Dutzende Foodtrucks, Köche und Aussteller aus aller Herren Länder bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an.

Am Samstag können sich Gäste von 11 bis 22 Uhr durch die vielfältigen Angebote essen, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte und Desserts stehen auf dem Speiseplan – und das alles bei freiem Eintritt. Und wie es bei "Streetfood" üblich ist, wird alles direkt vor Ort frisch zubereitet.

© European Street Food Festival

Hinter dem Konzept stehen der Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Seit etwa 20 Jahren sind sie in der internationalen Showbranche verankert und haben bereits für Stars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Pink, Lady Gaga, Justin Bieber, Andreas Gabalier oder Elton John das Catering übernommen.

Jochen Auer ist zudem Produzent von Europas erfolgreichster Tattoo-Show, der Wildstyle & Tattoo Messe, und hat schon zahlreiche Shows, Messen, Märkte und Festivals betreut.

Fotos 2022, "Streetfood im Lavanttal"