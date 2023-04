Wegen der Platznot im Rathaus begab sich die Stadtgemeinde Völkermarkt mit knapp 40 Verwaltungsmitarbeitern auf die Suche nach alternativen Flächen. Diese fand man, wie im Vorjahr berichtet, im Erdgeschoss des Gebäudes der Kommunalgesellschaft Völkermarkt am Hauptplatz 2. Nach acht Monaten Bauzeit gehen dort die Umbauarbeiten nun ins Finale. Das Herzstück bildetet der rund 100 Quadratmeter große Trauungssaal, in dem mit Stühlen samt Stehtischen bis zu 100 Gäste Platz finden werden. "Der alte Trauungsraum im ersten Stock des Rathauses ist zu klein", sagt Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ), der in dem neuen Trauungssaal einen "Multifunktionsraum" sieht.