Im November 2021 hat Manfred Obermüller (68) die Frühstückspension "Victoria" in der Eberndorfer Straße 16 in Unterburg von der damaligen Besitzerin nach mehr als 15 Jahren übernommen. Nun steht die möblierte und um 50.000 Euro teilsanierte Pension auf der Internetplattform willhaben um 685.000 Euro zum Verkauf.





Sie verfügt über zwei Appartements (für zwei und fünf Personen), 13 Zimmer und einen beheizbaren Pool auf einer 1600 Quadratmeter großen Fläche. Der Pensionist aus Oberösterreich, der zum Teil in seinem Haus in Eberndorf lebt, möchte künftig mehr Zeit mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkelkinder in seiner Heimat verbringen.

Interessierte können sich telefonisch beim Makler 0650/99 97 733 und beim Besitzer 0664/37 31 916 melden.