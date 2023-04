Seit Jahren befindet sich der Landgasthof in der Griffner Ortschaft Greutschach im Besitz der Familie Hauser. Zuletzt wurde er von Peter Hauser und seiner damaligen Frau Karin betrieben. Neuer Besitzer ist die LMSC Property GmbH mit Firmensitz in Feistritz im Rosental. "Aufgrund privater und beruflicher Veränderungen suchen wir jetzt einen Mieter", sagt Karin Hauser, Mitarbeiterin in der Firma des jetzigen Gasthofbesitzers, zugleich ein guter Freund von ihr. Sie selbst lebe auch noch nebenan und kümmere sich deshalb um die Suche nach einem neuen Mieter. Es bestehe aber die Möglichkeit eines Kaufes. "Lieber wäre uns, wenn sich ein Pächter finden würde, der den Gasthof weiterbetreibt. Im Ort warten schon viele darauf. Es ist auch die einzige Einkehrmöglichkeit bei uns", sagt Hauser.