Zeitgleich mit dem Vierbergelauf findet im Bezirk Völkermarkt in der Nacht von 20. auf den 21. April (Dreinagelfreitag) auch wieder die Drei-Berge-Wallfahrt statt. Da es im Vorjahr mangels Beschilderung nördlich der Drau Kritik gab, betont Wegbetreuer Slavko Spieler, dass heuer wieder ausreichend Wegweiser vom Lisnaberg bis zur Drau aufgestellt wurden. "Im Vorjahr konnten wir aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht so aktiv sein, heuer muss sich aber niemand Sorgen machen, dass er den Weg nicht findet", sagt er.

Schilder wie diese weisen den Weg nördlich der Drau © Simone Jäger

Die Jauntaler Drei-Berge-Wallfahrt beginnt um Mitternacht mit einer Messe in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg in der Gemeinde Ruden. Der Weg führt dann durch die Dobrowa hinunter in den Lippitzbachgraben und von dort über die Jörg-Haider-Brücke (neue Lippitzbachbrücke) weiter zur Kirche St. Luzia. Anschließend geht es weiter nach Heiligenstadt/Sveto mesto und über den Kömmel schließlich nach Heiligengrab/Humec in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk.

Ziel der Wallfahrt ist die Kirche Heiligengrab © Simone Jäger

Shuttle zurück zum Lisnaberg

Wer sein Auto unterhalb des Lisnabergs parkt, hat die Möglichkeit, um 10 Uhr mit einem Shuttle von Busreisen Lassnig von Heiligengrab zurück zum Lisnaberg gefahren zu werden. "Bei Bedarf wird es auch eine zweite Fahrt geben", sagt Pfarrer Josef Valeško von der Pfarre St. Peter am Wallersberg zu der auch die Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg gehört. Für Fragen rund um die Jauntaler Drei-Berge-Wallfahrt steht Valeško unter der Nummer 0676/877 28 730 zur Verfügung.