"Unsere Klientinnen und Klienten sollen sich wie zu Hause fühlen", sagt Pflegeassistentin Michelle Jernej. Die 27-jährige Eberndorferin ist eine von vier jungen Pflegefachkräften aus dem Bezirk Völkermarkt, die kürzlich ihren Job im Seniorenzentrum des Sozialhilfeverbandes in Kühnsdorf an den Nagel gehängt haben, um sich selbstständig zu machen. Mit 3. Juli wird die von ihnen gegründete Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren mit dem Namen "Hoamatgfühl" am Hauptplatz 18 in Völkermarkt ihren Betrieb aufnehmen. "Altenheime sind oft modern eingerichtet. Unsere Tagesstätte wollen wir gemütlich gestalten - wie ein großes Wohnzimmer", erzählt die Eberndorfer Diplomsozialbetreuerin für Altenarbeit Stefanie Lackner (32).