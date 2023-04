Nachdem sich Andreas Pregl einer anderen beruflichen Herausforderung widmet, steht Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ein neuer persönlicher Referent zur Seite. "Ich wurde gefragt, ob ich diese vertrauensvolle Aufgabe übernehmen möchte", verrät Dominik Grilz. Der 24-Jährige wollte bei der letzten Gemeinderatswahl Bürgermeister von Diex werden und war einer der jüngsten Kandidaten für dieses Amt in Kärnten. Damals erreichte die SPÖ 18,23 Prozent, Bürgermeister blieb Anton Napetschnig mit seiner parteifreien "Liste für Diex". "Als Gemeinderat in meiner Heimat möchte ich Politik für die Menschen machen und ihnen helfen, wo ich nur kann", sagt Grilz, der an der HTL Lastenstraße im Bereich Fahrzeugtechnik maturierte und in einer Beziehung lebt.