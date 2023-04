Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ebriach bei Eisenkappel/Vellach geriet am Mittwoch gegen 22 Uhr eine Zugmaschine in Brand, die teils im offenstehenden Tennengebäude und teils auf der Tennenbrücke abgestellt war. Auslöser des Brandes dürfte vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein.

Als der Besitzer, ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, den Brand wahrnahm, zog er mit Hilfe seiner Angehörigen die brennende Zugmaschine mit einem Zurrgurt ins Freie. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Tennengebäude verhindert werden. Anschließend konnte der Landwirt den Brand teilweise mit Wasserkübeln selbst löschen.

Schadenshöhe noch unbekannt

Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren Bad Eisenkappel und Rechberg rückten mit vier Fahrzeugen und 25 Kameraden an. Bei ihrem Eintreffen waren aus dem Fahrzeug keine Flammen mehr ersichtlich. Die Feuerwehren löschten den Traktor ab und kühlten diesen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.