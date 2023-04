Durch einen Zufall ist Michaela Höberl (49) jetzt die neue "Seenixe"-Wirtin am Beginn der Seepromenade am Klopeiner See. "Es ist mir am Herzen gelegen, das Lokal und den Namen zu erhalten. Der Platz ist gut gelegen, direkt am See", sagt Höberl. Die Völkermarkterin führt seit 13 Jahren das "Plaza" am Völkermarkter Hauptplatz und kehrt sozusagen "zu den Wurzeln" zurück. "Ich habe am See schon mal gearbeitet und wollte immer wieder zurückkehren."

Sushi, Bowls und mehr

Zehn bis 15 Mitarbeiter sind in Völkermarkt und am Klopeiner See beschäftigt. Unterstützt wird Höberl aber auch von ihren Eltern, die ihr bei den Vorbereitungen unter die Arme griffen. "Wir haben das Lokal komplett umstrukturiert und einiges geplant. Bei Schönwetter hatten wir jetzt an den Wochenenden auch schon auf. Es wurde gut angenommen." Ab Mai beginnt nun offiziell die Saison. Geöffnet hat die "Seenixe" von 7.30 bis 23 Uhr. "Es gibt auch täglich ein Frühstück. Freitag, Samstag und Sonntag wird es Sushi und Bowls geben. Mittwoch und Donnerstag verschiedene Themenabende", verrät Höberl. Gekocht wird draußen, die Zubereitung der Speisen ist daher auch vom Wetter abhängig. Angeboten werden auch hausgemachte Mehlspeisen und kleine Imbisse.

Die rund 340 Quadratmeter großen Räumlichkeiten bieten für etwa 120 Leute Platz. Am 30. April gibt es eine Geburtstagsfeier mit 50 Leuten. Im Juni ist das Lokal schon für eine Hochzeit reserviert. "Der Platz eignet sich gut für Feierlichkeiten jeglicher Art", sagt Höberl. Sie plant auch in der Nebensaison zu öffnen - vor allem an schönen Wochenenden.

