Aufgrund der hohen Nachfrage und ihrer Leidenschaft für Mode hat sich Kornelia Stuller kürzlich dazu entschlossen, neben der Modeboutique "Kornelia" und dem angrenzendem Nagelstudio, mit der "Italy Trend Fashion" ein weiteres Modegeschäft im Zentrum von Eberndorf zu eröffnen.

Italienische Mode für alle Größen

In gewohnter Art und Weise wird italienische Mode für Herren, Damen und Kinder künftig an beiden Standorten angeboten – mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der neue, 100 Quadratmeter große Standort ist auf Kindermode spezialisiert. In dem 2017 eröffneten Geschäft gibt es hingegen Mode für Erwachsene samt Übergrößen.



"Im bereits bestehenden Modegeschäft 'Kornelia' wird es klassisch moderne Mode zu kaufen geben und ab 1. Mai werden auch große Größen angeboten. In der neuen Boutique, 100 Meter weiter entfernt, wird es trendige Mode zu kaufen geben", sagt die Inhaberin.

Neben italienischer Kleidung wird es auch Schuhe, Gürtel und Accessoires in der neuen Boutique zu kaufen geben. Das Gewand, die Handtaschen und den Schmuck für ihre Boutique sucht Stuller selbst in Italien aus. An beiden Standorten wird sie von mehreren Mitarbeiterinnen unterstützt.