Mit gerade einmal Anfang 20 und erst seit einer Woche verheiratet, eröffneten die Floristin Gudrun und Gärtner Franz Sattler am 5. Februar 1973 die Blumenecke Sattler in der Klagenfurter Straße 35 in Völkermarkt. Nach dem Erwerb der Liegenschaft wurden 1976 die ersten Glashäuser errichtet. "Schon bald wurde es zu klein und es wurde in Kremschitz eine weitere Gärtnerei zur Produktion von Balkon- und Beetpflanzen und vielem mehr errichtet. Ein verheerendes Unwetter im Jahr 2007 zerstörte sämtliche Gewächshäuser, weshalb wir einen neuen Standort suchten", erzählt Christian Sattler, der 2006 nach Abschluss des Studiums der Landschaftsarchitektur in Deutschland die Gärtnerei übernahm.

160.000 Euro Schaden

2009 wurde der neue Standort in Pörtschach bei Völkermarkt eröffnet. Dort werden weit über hunderttausend Pflanzen auf vier Hektar betreut. "10.000 Quadratmeter davon sind überdacht. Wir sind Kärntens größte Gärtnerei und besitzen seit 2018 die Berechtigung zur Führung des Landeswappens", erzählt Sabine Sattler, die ihren Mann Christian unterstützt. Zurzeit werden über 20 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vergleich: Zu Beginn war es einer.

Die Unwetter und der Klimawandel stelle auch die Gärtnerei vor große Herausforderungen. "Allein im letzten Jahr hatten wir eine Schadenssumme von 160.000 Euro, die nur zum geringen Teil durch die Versicherung gedeckt war", sagt Sabine Sattler.

Ein Bild von der Eröffnung vor 50 Jahren © KK

Nach der kurzen Winterpause startete im Februar wieder der Verkauf. Die Blume des Jahres "Gerda Goldig" und das Gemüse des Jahres "Bella Limonella" liegen heuer im Trend. "Auch ein eigener Gemüsegarten sowie Kräuter und Naschgemüse am Balkon sind gefragt. Der Trend geht auch hin zu Bio-Pflanzen und zur Nachhaltigkeit. Der Qualitätsanspruch der Kunden ist hoch", sagt Christian Sattler. In Zukunft sollen weiterhin Investitionen, beispielsweise im Energiebereich, getätigt werden. Auch die "Oper im Glashaus", organisiert von den Brüdern Michael und Christian Sattler, ist mittlerweile ein fixer Bestandteil. 2018 gab es mit "La Traviata" die erste Oper im damals neu errichteten Kulturglashaus. "Durch die Anregung eines Mitarbeiters, der Kontakte zur Kunstszene hatte, kam diese Idee zustande", verrät Christian Sattler.

© KK

Die offizielle 50-Jahr-Feier findet im September mit der Jubiläums-Gala "Best of Oper/Operette der letzten Jahre" im Kulturglashaus statt. Die Zahl 50 begleite die Familie aber das ganze Jahr über. Am 29. April gibt es einen "Tag der offenen Erlebnisgärtnerei" mit vielen Attraktionen.

Fotos von der Operette "Im Weißen Rössl"