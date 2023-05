Der neue Standort ist bereits bezogen. Nun lädt "Zum Poldi" zum Soft-Opening am neuen Standort am Klopeiner See ein. "Wir sind jetzt am Ostufer, in der Burg", verrät Gert Kaltschütz (48), der das Fast-Food-Restaurant mit Geschäftsführer Bernhard Jelen (36) betreibt. Der Umzug geschah nach 45 Jahren. "Solange waren wir im Zentrum. Aber nachdem unser Mietvertrag ausgelaufen ist, mussten wir uns nach einer Alternative umsehen", sagt Kaltschütz, Trampolin-Produzent aus St. Veit, der auch am Eberndorfer Josefimarkt oder am St. Veiter Wiesenmarkt mit seinen Geräten vertreten ist.

Die Speisekarte bleibe gleich. "Wir fixieren gerade die Preise. Sehr gefragt ist unser Poldi-Burger", sagt Jelen, gelernter Restaurantfachmann. Mit 21 Jahren sperrte er die "Bar Seven" am Klopeiner See auf, ehe er "Zum Poldi" wechselte.

Vergnügungspark

Seit 30 Jahren war Kaltschütz im Zentrum auch mit seinen Kinderunterhaltungsgeräten vertreten. Diese siedeln ebenfalls zur Burg, da die Lilihill-Group den Mietvertrag nicht mehr verlängerte. "Dort wird es wieder Trampoline und den bekannten Vergnügungspark geben – eine gute Ergänzung zu den Speisen", sagt Kaltschütz. Vermietet werden die Räumlichkeiten am Ostufer privat. "Geplant sind jetzt einmal zehn Jahre", verrät Kaltschutz.

Geöffnet hat das Restaurant "Zum Poldi", das übrigens ein neues Logo hat, montags bis donnerstags und sonntags von 10 bis 23 Uhr in der Vorsaison und von 10 bis 2 Uhr früh in der Hauptsaison. Freitags und samstags von 10 bis 2 Uhr früh. Das Soft-Opening findet am 11. Mai um 11 Uhr statt. "Der Freizeitpark folgt nächste Woche", sagt Jelen.