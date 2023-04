Wer schon einmal das Acoustic-Lakeside-Festival am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf besucht hat, der weiß: Beim Ticketverkauf muss man schnell sein. Fans der akustischen Indie-Klänge sollten also am 13. April auf die Verkaufsseite NTRY schauen. Ein Festivalpass kostet in diesem Jahr 96 Euro und gilt für das gesamte Wochenende. Es gibt wie auch in den Vorjahren keine Tagestickets.