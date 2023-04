Am 15. April, um 14 Uhr, startet der Weltacker/Njiva zemljanov in St. Michael ob Bleiburg in die zweite Saison. Der Verein rund um Obmann Karl Breitfuß möchte aufzeigen, was auf 2000 Quadratmetern wachsen muss, damit alle Menschen ernährt und versorgt werden können. Der Weltacker entwickelte sich bereits im ersten Jahr zu einem beliebten Bildungs-Hotspot, der bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen auf viel Interesse und Bewunderung gestoßen ist.