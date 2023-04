Das Herz von Hotelier Horst Miklautz hat am 4. April unerwartet aufgehört zu schlagen – nur wenige Tage vor seinem 57. Geburtstag. Miklautz wurde 1966 in Oberseidendorf in St. Kanzian geboren, wo er mit seinen Eltern Sophie und Walter Miklautz und seinen drei Geschwistern Maria, Erich und seinem Zwillingsbruder Herbert aufwuchs. Mit 15 Jahren begann Miklautz eine Lehre als Koch/Kellner im Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchen. Anschließend begann er sein erstes Arbeitsverhältnis in Seefels und arbeitete mehrere Jahre auf Wintersaison, in Österreich und der Schweiz. Mit 26 Jahren lernte er seine Frau Lucia in der Schweiz kennen.