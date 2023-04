Beim Zubereiten des Eierkrens namens Močka macht Annemarie Kraiger niemand etwas vor. Die 57-Jährige aus Hinterlibitsch/Suha holte sich jetzt erneut den Sieg bei der Močka-Prämierung, die zum zweiten Mal in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom vom Verein Lebensraum Petzenland abgehalten wurde. "Die Auszeichnung freut mich sehr", sagt Kraiger. Viele Menschen hätten ihr schon am Fest gratuliert, später seien auch viele telefonische Gratulationen dazugekommen. "Die Močka hat in meiner Familie eine lange Tradition und ist beim Ostermahl nicht wegzudenken", sagt Kraiger, geborene Bradach.