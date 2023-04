Als der letzte Zug von Bleiburg/Pliberk in Richtung Klagenfurt den Bahnhof in Kühnsdorf am Palmsonntag zum letzten Mal passierte, gingen die Emotionen der Gäste hoch. Empfangen wurde der Zug nicht nur mit Applaus und Musik, sondern auch mit Sirenengeheul und einem Feuerwerk. Es herrschte regelrecht Volksfeststimmung, aber auch einige Tränen flossen.