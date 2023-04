Da Alexandra Pasterk vor über 20 Jahren ihre berufliche Tätigkeit in der Gastronomie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, war sie gezwungen, sich eine Alternative zu überlegen. "Ich bin seit meiner Kindheit verrückt nach Tieren und wollte etwas in diese Richtung machen", erinnert sich die heute 50-Jährige zurück, die selbst stolze Hundebesitzerin ist und Meerschweinchen züchtet. So kam es, dass sie am 15. April 2003 den Zoofachhandel mit Hundesalon "Die kleine Tierwelt Völkermarkt" eröffnete. Auch nach 20 Jahren befindet sich das Geschäft für Heimtierbedarf noch an derselben Adresse in der Völkermarkter Münzgasse 11 (Ecke 10.-Oktober-Straße). "Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon 20 Jahre sind", lacht Pasterk, die zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Das Geschäft befindet sich seit seinen Anfängen in der Münzgasse 11 © Simone Jäger

Die Selbstständigkeit sei nicht immer einfach, dennoch war es für die Völkermarkterin die richtige Entscheidung. In ihrer "kleinen Tierwelt" gibt es alles, was man für sein Haustier braucht, egal ob man einen Hund, eine Katze, Meerschweinchen, Schildkröten oder Fische zu Hause hat. Außerdem gibt es Profi-Pflegeprodukte für Hunde, wie Schermaschinen und Scherköpfe. "Jedes Fell braucht einen anderen Scherkopf. Da ich selbst Hundefrisörin bin, kann ich den Kundinnen und Kunden genau zeigen, worauf sie achten müssen, wenn sie das selbst machen wollen", erklärt Pasterk. Natürlich können Hunde auch in ihren an das Geschäft angrenzenden Hundesalon gebracht werden und werden dort von der Chefin persönlich gewaschen, geschnitten und geföhnt.

Auch für Aquaristik hat Pasterk ein großes Angebot, die Teichsaison startet jetzt im Frühjahr wieder © Simone Jäger

Doch nicht nur im Geschäftslokal ist Pasterk tätig, sie verkauft ihre Waren auch regelmäßig "aus dem Auto", etwa in Bad Eisenkappel/Železna kapla. Dafür hat sie ihren Firmenwagen eigens mit einer Kassa ausgestattet. Heuer will sich die Unternehmerin zusätzlich erstmals mit einem Stand auf Märkten präsentieren. "Ich fange nach Ostern in Völkermarkt an und habe auch schon um Standplätze etwa für den Bleiburger und den St. Veiter Wiesenmarkt angesucht", verrät Pasterk.

Die West Highland Terrier-Hündin namens "Fanny" ist Pasterks Haustier und ebenfalls für eine besondere Kundenbetreuung zuständig © Simone Jäger

Besonders freut es sie, dass es seit dem Vorjahr vor ihrem Geschäft eine Kurzparkzone gibt: "Früher konnte man hier den ganzen Tag parken, folglich war die Gasse jeden Tag mit Dauerparkern zugestellt. Jetzt ist es für meine Kundinnen und Kunden viel leichter, einen Parkplatz zu bekommen, das ist total angenehm. Dafür möchte ich auch der Gemeinde Danke sagen." Das 20-Jahr-Jubiläum feiert Pasterk am 14. und 15. April mit Getränken und einem Prozente-Gewinnspiel.