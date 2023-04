Riesige Pakete aus Tausenden, gepressten Plastikflaschen, fein säuberlich aufgestapelt, stechen einem sofort ins Auge, wenn man das Firmengelände von Steinbeis PolyVert in Völkermarkt erreicht. Schaut man sich die Pakete und die zerdrückten Plastikflaschen ganz genau an, erkennt man durchaus bekannte Marken, die in vielen heimischen Haushalten zu finden sind, aber auch etliche fremde. "30 Prozent des Plastikmülls, den wir recyceln, kommt aus Österreich. 70 Prozent aus aller Welt – sogar aus Hongkong", sagt Steinbeis-PolyVert-Geschäftsführer André Aßmann. Die weit gereisten Flaschen haben unter anderem einen Weg über das Meer in den Hafen Koper, durch Slowenien nach Völkermarkt hinter sich.