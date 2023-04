Eine Eule und ein Adler – diese zwei imposanten Holzfiguren sind seit Kurzem entlang des Drauradwegs in der Nähe des schwarzen Schlosses in Neudenstein bei Rakollach zu bewundern. Der Erbauer dieser Kunstwerke ist Reinhold Tischler (56) aus Tainach. Jeweils acht bis zehn Stunden arbeitete der Gemeindebedienstete an diesen beiden circa einen Meter großen Skulpturen. Das Grundelement bilden Bäume, die zuvor von Bibern "vorbehandelt" wurden.