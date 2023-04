Am 31. März hatte Adalbert Janesch (61) seinen letzten Arbeitstag in der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt. Der Jurist war fast 30 Jahre lang für die BH Völkermarkt tätig und war Leiter des Bereichs Gewerberecht. Zudem war er mehrere Jahre lang stellvertretender Bezirkshauptmann, zuerst von der geschäftsführenden Bezirkshauptfrau Christine Hammerschlag und anschließend bis zum Vorjahr von Bezirkshauptmann Gert-André Klösch. In dieser Funktion lobte er auch viele Gemeindemandatarinnen und -mandatare an.