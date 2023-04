Beim österlichen Trio aus Beinschinken, Reindling und gefärbten Eiern, darf die Močka in Südkärnten nicht fehlen. Wie variantenreich der Eierkren namens Močka sein kann, konnte man im Vorjahr bei der ersten Eierkren-Verkostung in Sankt Michael ob Bleiburg/Šmihel nad pliberkom schmecken. Von den 20 eingereichten Proben glich keine der anderen. Die eine wurde mit Kernöl, die andere mit Sonnenblumenöl zubereitet, eine war eher wässrig, die andere mit Äpfeln verfeinert, es gab Močkas mit großen Eierstücken, andere wirkten wie ein Eierpüree. Für jeden Geschmack war also etwas dabei. Ein Zeichen dafür, dass es die ultimative Močka nicht gibt und dass die eigene wohl immer am besten schmeckt.