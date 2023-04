Fernsehkoch Steffen Henssler will den Frühling zum Überkochen bringen. Sechs neue Folgen seines Formats "Grill den Henssler" werden auf dem TV-Sender VOX zwischen 23. April und 28. Mai immer sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Jeweils sieben Tage vorab sind die Folgen, moderiert von Laura Wontorra, bereits auf RTL+ abrufbar.

Zahlreiche Promis stellen sich wieder der Herausforderung und direkt zum Auftakt gibt es harte Konkurrenz für Henssler: Im Coach-Special zeigen die Profiköche Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl und die Gebrüder Eggert, welche Kochtricks sie gegen den Hamburger Koch im Ärmel haben.

Muttertagsspecial

Passend zum Muttertag treten am 14. Mai drei Mutter-Tochter- bzw. Mutter-Sohn-Teams mithilfe von Coach Johann Lafer gegen Henssler an. Unter ihnen findet sich auch Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Die Kärntnerin steigt gemeinsam mit Mama Elke Marolt in den Kochring. Aber auch Riccardo Simonetti und Moderatorin Aminata Belli wollen gemeinsam mit ihren Müttern Anna Simonetti und Sabine Belli alles geben.

Für Larissa Marolt ist es nicht ihre erste Begegnung mit dem Profikoch, bereits 2020 versuchte sie mit einem Eierschwammerlgulasch zu überzeugen.

Zum "Kampf der Giganten" kommt es eine Woche darauf, am 21. Mai tritt Henssler im Solo-Special gegen Frank Rosin an.