Letztes Jahr wurde bereits Abschied gefeiert. Doch nun kommt es doch anders: Das bekannte "Rumpel" am Klopeiner See sperrt doch noch einmal auf. "Wir haben intensiv verhandelt und dürfen noch eine Saison aufsperren. Wir freuen uns, dass uns das gelungen ist", gibt Franky Wastl, Betreiber des City Cafés in St. Michael ob Bleiburg bekannt. Wastl, der mit einem befreundeten Ehepaar auch das Bleiburger Café "Zeitlos im Dom" betreibt, besuchte selbst in seinen jungen Jahren das "Rumpel", in dem meist das Fortgehen am Klopeiner See endete.

"Die letzte Saison war super. Wochenends waren wir voll", sagt Wastl, der jetzt die "wirklich letzte Saison" mit Patrick Pongratz, Michael Jagoutz, Niko Kerbitz und Tobias Komböck vorbereitet. Am 17. Mai findet das "Opening" statt. "Danach haben wir zwei Wochen lang geschlossen und sperren ab 2. Juni jeweils freitags und samstags auf", verrät Wastl. Geöffnet hat das "Rumpel" von 20 bis 4 Uhr früh.

Besitzer vom "Rumpel" ist seit 2016 Franz Tratter. Er selbst plane Neues an dem Standort. Gespräche mit Interessenten werden bereits geführt.

Die fünf Freunde von links: Michael Jagoutz, Franky Wastl, Niko Kerbitz, Patrick Pongratz und Tobias Komböck © KK (5)

