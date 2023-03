Seit 1991 hat das Schuhhaus Hribernik, das 1953 von Simon Hribernik (verstorben 2021) in Griffen gegründet wurde, eine Filiale in Bad Eisenkappel/Železna kapla. Diese Filiale wechselte nun den Standort und siedelte vom Hauptplatz 15 in ein größeres Geschäft am Hauptplatz 2, zwischen die Trafik Moritz und die Änderungsschneiderei von Katja Osina. "Wir haben jetzt etwa 20 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche und somit auch mehr Auswahl in Bad Eisenkappel", erklärt Elias Hribernik (33), der das Schuhhaus mittlerweile in dritter Generation führt. Die Neueröffnung findet am Donnerstag, dem 30. März, statt. "Das Geschäft hat tagsüber wie gewohnt geöffnet und von 18 bis 21 Uhr gibt es außerdem ein Late-Night-Shopping und eine kleine Feier", sagt Hribernik.

Auch eine neue Verkäuferin wird am neuen Standort tätig sein: Maria Kastrun aus Bad Eisenkappel ist seit der Pensionierung ihrer Vorgängerin im Jänner 2023 in der Filiale beschäftigt und wird den Kundinnen und Kunden beratend zur Seite stehen.

Die neue Filiale befindet sich am Hauptplatz 2 © Privat

Vier Standorte im Bezirk

Insgesamt betreibt das Schuhhaus Hribernik neben seinem Stammhaus in Griffen und der Filiale in Bad Eisenkappel noch zwei weitere Standorte im Bezirk Völkermarkt – die älteste Filiale (seit 1958) befindet sich in Eberndorf/Dobrla vas, die jüngste (seit 2017) im Fachmarktzentrum "city center" in Völkermarkt.