Am kommenden Montag wird der Zugsverkehr von Klagenfurt nach Wolfsberg bis Mitte Dezember eingestellt. Grund sind letzte Arbeiten an der Koralmbahn, die ihren Betrieb in Kärnten dann mit Ende des Jahres aufnehmen wird. In den kommenden Monaten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet – und danach sind der alte Bahnhof in Kühnsdorf und der Bahnhof in Tainach-Stein endgültig Geschichte.