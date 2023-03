Ein Mann (50) aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Dienstag gegen 17.45 Uhr seinen Pkw auf der A2 von Klagenfurt kommend in Richtung Völkermarkt und fuhr dort von der Südautobahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, das durch den Vorfall beschädigt wurde. Er setzte seine Fahrt bis zu einer Deponiezufahrt fort, stellte sein Auto ab und entfernte sich in ein angrenzendes Waldstück. Gegen 18.15 Uhr wurde er von einer Streife der Autobahnpolizei Klagenfurt entdeckt.

Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der 50-Jährige wurde angezeigt, den Führerschein musste er abgeben.