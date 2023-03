Am 157. Josefimarkt in Eberndorf wurde Lebzelter Gottfried Stöckl für seine Treue ausgezeichnet. Insgesamt vier Generationen der Familie Stöckl waren am Markt vertreten. "Ich selbst war 50 Jahre lang dort", sagt der 61-Jährige, der sich mit 1. Mai in den Ruhestand verabschiedet. "Ich habe viel zu tun. Darüber nachzudenken, dass ich bald in Pension bin, dafür fehlt mir die Zeit", sagt Stöckl. Seine Konditorei könne er verpachten. Derzeit sei aber noch nichts spruchreif.

"Eine Stiefelrundfahrt"

Sobald Stöckl und seine Ehefrau Gerhild die Konditorei für immer schließen, planen sie wegzufahren. "Wir wollen eine Stiefelrundfahrt machen. Wir werden sehen, wie es kommt", sagt Stöckl, der damit Urlaub in Italien meint. Weiters seien er und seine Frau bei der Kulturinitiative Bleiburg aktiv. "Ich bin auch Obmann des Grenzlandheimes. Fad wird mir nicht", sagt Stöckl.

Seit über zwei Jahrhunderten produziert Familie Stöckl ihren Lebkuchen. Gottfried Stöckl führt den Betrieb in vierter Generation. Seine jahrzehntelange Erfahrung ist ihm anzusehen, jeder Handgriff sitzt. Beim Backen hört Stöckl auch gerne Indie-Musik. "Ich versuche jetzt von der Work-Balance in die Life-Balance zu wechseln", sagt Stöckl, der am Ostermontag sowie am Dreinagelfreitag in Heiligengrab mit seinen Produkten vertreten ist. Am 25. April ist er auch bei der Markuskirche in Wolfsberg.