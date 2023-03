Der März ist für viele Eisdielen und Konditoreien der Initialmonat, um mit der Eissaison zu beginnen - so auch für das Café Pazzo in Bleiburg/Pliberk. Die Eiskarte ist heuer so groß wie noch nie, über 70 verschiedene Eisbecher stehen zur Auswahl – darunter auch ein paar Neuigkeiten. "Hot & Spicy" (z.B. Erdbeereis mit Pfeffer), Eiscocktails, Eisshots, Eisgermknödel und Eissuppe sind unter anderem neu im Sortiment. Die beliebte Eislasagne gibt es natürlich auch heuer wieder für die Gäste. Wer sich einfach ein paar Kugeln in der Tüte oder im Becher holen möchte, kann zwischen 18 selbstgemachten Sorten auswählen, wobei sechs von diesen 18 Sorten täglich variieren. Eine Kugel Eis kostet 1,60 Euro, im Vorjahr waren es noch 1,40 Euro. "Die Zutaten sind in diesem Jahr um einiges teurer geworden, wir haben es aber so gelöst, dass nicht der Konsument die gesamten Mehrkosten tragen muss", so Anna Kunauer-Šumnik, eine der drei Chefleute.