Von seinen Großeltern übernahm Manfred "Freddy" Reautschnig (27) den gastronomischen Familienbesitz am Klopeiner See. Aus den Appartments wurden mittlerweile sechs Wohnungen, die vermietet sind. Zum Verpachten wäre jetzt noch das Restaurant, das "Freddy" vor Corona als neuer Besitzer aufsperrte. Inzwischen habe sich der gelernte Veranstaltungstechniker und Eventmanager beruflich umorientiert und machte eine Ausbildung zum Immobilienmakler. "Ich kann mich nicht zerreisen und muss es leider verpachten", sagt Reautschnig, der sich eigentlich aus der Gastrobranche zurückziehen wollte. Seit Oktober 2022 ist er aber Geschäftsführer der Diskothek "Cabana" in Eberndorf.

Eine "Probezeit"

Das Restaurant, das zuletzt "Freddy's Bar & Grill" und zuvor "Panorama Klause" hieß, befindet sich im Kiefernweg 6 in St. Kanzian. Die 518 Quadratmeter große Lokalität verfügt auch über eine Terrasse. "Bisher wurde das Restaurant gut angenommen. Wir haben zuletzt amerikanische Kost angeboten und vieles selbst gemacht", sagt Reautschnig.

© KK

Der neue Pächter könne im Sommer sofort starten. "Es ist alles vorhanden, nur der Garten muss hergerichtet werden. Und sollte es für beide Seiten passen, können wir gerne über eine Fortsetzung verhandeln", sagt Reautschnig. Über den Sommer solle also geschaut werden, wie es läuft. Der Pachtpreis sei verhandelbar. Interessenten können sich beim Verpächter unter freddy.reautschnig@gmail.com melden.